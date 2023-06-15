عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الدورات التدريبية بمركز جامعة القاهرة لأطفال المدارس .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات المدارس للأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، حيث ستتاح فرصة للأطفال لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية كما سيتم تقديم شهادات للطلاب الذين يكملون الدورات بنجاح.

txt

بعد تكريم الوزير له.. زياد محمد: بذاكر 8 ساعات يوميا

txt

إعلام القاهرة تعلن عن التدريب الصيفي بالإشتراك مع جامعة اوتونوما ببرشلونة

تتضمن الدورات تعليم المفردات والقواعد الأساسية للغة الإنجليزية، وتحسين مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، يتم تدريس اللغة الإنجليزية بأساليب حديثة ومبتكرة، مثل الأنشطة التعليمية والألعاب، حيث تقام الدورات في أجواء مرحة وتفاعلية تشجع الأطفال على التعلم والتفاعل مع بعضهم البعض. 

يعد مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة تم افتتاحه في أكتوبر عام 1997 ليخدم آلاف الطلاب في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يفتح المركز الباب أمام كبار السن للالتحاق بالدورات التدريبية المختلفة.

مركز جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة المدارس للأطفال اللغة الإنجليزية طلاب مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

غدر الصحاب| طبيب الساحل راح ضحية صديقه الدكتور.. دفنه في عيادته حتى تعفن وانبعثت رائحته

جوري بكر تنفصل عن زوجها

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

7 كلمات رددها كلما ضاقت عليك نفسك.. يفرج الله همك ويصلح حالك

ترشيحاتنا

فراعنة بملابس فضائية| وصول المصريين القدماء للمريخ بين الحقيقة والشائعات

فلسطين .. وزارة الصحة تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في اشتباكات نابلس

الري: اليوم ختام اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو

إسرائيل تطور منظومة جديدة لاعتراض الصواريخ فرط الصوتية

دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

من ذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب سحرية تساعد على خفض مستوى الكولسترول في الدم

خطوة واحدة تفصلنا عن اكتشاف القباب المحيطة بمسجد الإمام الليث بن سعد|تفاصيل

بعد اختيار الفنانات له.. موضة الدنيم تحدث ثورة في عالم الأزياء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

فيديو

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ