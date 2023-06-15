خالد عكاشة : المؤتمر الوطني للشباب ناقش كل القضايا الشاغلة للمواطن

‏قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أننا نعيش يوم عظيم وأحداثه كلها إيجابية ومبشرة وأعطتنا شحنة تفاؤل كبيرة، مؤكدا أن هذا هو انطباعه الأول أثناء متابعته لزيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعدية.

‏وتابع خالد عكاشة خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، ذلك بالرغم أننا استمعنا اليوم إلى كلام كثير مهم وكلام عن أزمات وكلام عن تحديات الدولة تواجها وأرقام مخيفة وحديث عن أزمة وطريقة عمل الدولة للخروج من هذه الأزمة.

المؤتمر الوطني للشباب

وأضاف ‏أن الرئيس السيسي طبق حالة الحوار على نفسه اليوم ولو نظرنا سوف نجد أن الرئيس في حالة حوار طوال اليوم مع المواطنين، مؤكدا أن المؤتمر الوطني للشباب ناقش كل القضايا التي تشغل بال كل مواطن.