ماذا تفعل الحجامة الجافة للجسم ؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الحجامة الجافة.

من فوائد الحجامة الجافة ما يلي :

·تنشيط الدورة الدموية، من خلال تسليك الشرايين والأوردة الكبيرة والدقيقة.

· تنشيط الغُدد والأوردة الليمفاوية.

· تَسليك مساراتِ الطاقة في الجسم.

· إثارة انتباه الدّماغ للعضو المُصاب، فيعطي أوامره المناسبة لِباقي أجهزة الجسم لمعالجة الموقف.

· امتصاص السموم وبقايا الأدوية من الجسم؛ إذ تتجمع هذه المواد في تجمعاتٍ دمويةٍ بين الجلد والعضلات، ويتمّ إخراجها من الجسم عند استخدام الحجامة الرّطبة.

· تُساعد الحجامة على تنظيم الهرمونات في فقرات العمود الفقري.

· تُساعد في تنشيط الغُدد النخامية في الجسم.

· تُوفر الرّاحة النفسية للشخص؛ إذ يشعر أنّه تخلّص من التعب والضيق.