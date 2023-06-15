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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا تفعل الحجامة الجافة للجسم ؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الحجامة الجافة.

 

من فوائد الحجامة الجافة ما يلي :
·تنشيط الدورة الدموية، من خلال تسليك الشرايين والأوردة الكبيرة والدقيقة.
· تنشيط الغُدد والأوردة الليمفاوية.
· تَسليك مساراتِ الطاقة في الجسم.
· إثارة انتباه الدّماغ للعضو المُصاب، فيعطي أوامره المناسبة لِباقي أجهزة الجسم لمعالجة الموقف.
· امتصاص السموم وبقايا الأدوية من الجسم؛ إذ تتجمع هذه المواد في تجمعاتٍ دمويةٍ بين الجلد والعضلات، ويتمّ إخراجها من الجسم عند استخدام الحجامة الرّطبة.
· تُساعد الحجامة على تنظيم الهرمونات في فقرات العمود الفقري.
·  تُساعد في تنشيط الغُدد النخامية في الجسم.
·  تُوفر الرّاحة النفسية للشخص؛ إذ يشعر أنّه تخلّص من التعب والضيق.

إستخدام الحجامة الدورة الدموية الجافة تنشيط الدورة الدموية فوائد الحجامة

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