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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد الرؤوف: بلدية المحلة الأقوى هجومًا ودفاعًا وعودتنا للممتاز مستحقة.. فيديو

صدى البلد


أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لبلدية المحلة، عن سعادته بالصعود والعودة مجددًا للدوري الممتاز بعد غياب استمر لقرابة 15 عامًا، مؤكدًا على أن المنافسة في دوري القسم الثاني قوية للغاية.
قال أحمد عبد الرؤوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" أجواء الدرجة الثانية ومجموعة بحري لها طابع خاص، أعيش أجواء الدوري الممتاز من 10 سنين بالعودة للوراء، كل الماتشات جماهيرية جدًا، التجهيز لهذا الفريق بدأ جيدًا".
أضاف أحمد عبد الرؤوف:" كان عندي خريطة من أول الموسم بدأنا العمل عليها مبكرًا، خضنا الكثير من المباريات والتمرينات، وأن تبني فريق أغلبيته يفتقد لوجود النجم هو صعب جدًا، ما كان هذا ليتحقق لولا وجود إدارة تثق في المدير الفني والجهاز".
أشار أحمد عبد الرؤوف:" بلدية المحلة أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع، بذل الفريق مجهودًا كبيرًا للغاية، هناك تضافر للجهود من الجميع، وما كان يتحقق هذا النجاح سوى بالصبر وبثقة الجميع".
أوضح أحمد عبد الرؤوف:" سيكون هناك تجهير على مستوى الدوري الممتاز، الفريق تعب وساهم في الصعود، ولابد من أخذ كل هذا في الاعتبار، واستمرار العديد من اللاعبين في الممتاز، وستجمعنا جلسة مع الإدارة لتحديد الأوضاع في الموسم المقبل".
أتم المدير الفني لغزل المحلة:" اتمنى التوفيق لدكرنس وطنطا، الفريقان عملا بجد، وصعود نادي البلدية لابد من احترامه وتقديره، انتهت المباراة مبكرًا قبل انتهاءها رسميًا، حيث بدأ الفريق في الاحتفال على دكة البدلاء".
 

 

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