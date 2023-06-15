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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يواصل مفاجآته ويفاوض إمام عاشور ... تفاصيل

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاوضة نادي بيراميدز لاعب ميت لاند الدنماركي إمام عاشور والاقتراب من ضمه .

وكتب عبر حسابه بموقع تويتر : نادي بيراميدز يفاوض إمام عاشور لاعب ميت لاند الدنماركي  ويقترب من ضمه بشدة.

وأكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن هناك انقساما داخل النادي الأهلي، حول التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك تيار يرغب في ضم اللاعب بسبب قدراته الفنية، وتيار آخر يرى أن اللاعب بعيدًا عن الفنيات لا يناسب النادي، رغم ترحيب عاشور".

وأضاف : "ما يخص الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، فهو أصبح خارج الحسابات وتم استبعاده بشكل كبير من المرشحين للانضمام".

أخبار نادي بيراميدز امام عاشور ضم امام عاشور

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