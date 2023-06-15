بيراميدز يواصل مفاجآته ويفاوض إمام عاشور ... تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاوضة نادي بيراميدز لاعب ميت لاند الدنماركي إمام عاشور والاقتراب من ضمه .

وكتب عبر حسابه بموقع تويتر : نادي بيراميدز يفاوض إمام عاشور لاعب ميت لاند الدنماركي ويقترب من ضمه بشدة.

وأكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن هناك انقساما داخل النادي الأهلي، حول التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك تيار يرغب في ضم اللاعب بسبب قدراته الفنية، وتيار آخر يرى أن اللاعب بعيدًا عن الفنيات لا يناسب النادي، رغم ترحيب عاشور".

وأضاف : "ما يخص الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، فهو أصبح خارج الحسابات وتم استبعاده بشكل كبير من المرشحين للانضمام".