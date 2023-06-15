متحدث التعليم العالي: لا توجد جامعة مصرية تكنولوجية إلا ولها شراكات مع المصانع المحيطة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مسار الجامعات التكنولوجية لم يكن موجودا من قبل في منظومة التعليم العالي المصرية، مشيراً إلى أن اليوم هناك 10 جامعات تكنولوجية داخل مصر بفضل القيادة السياسية الحالية.

وأضاف "عادل عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهات بربط التعليم بالصناعة وإنشاء جامعات تكنولوجية في مناطق صناعية في جميع محافظات مصر، تم تخطيط هذه الجامعات منذ تلك اللحظة.

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار، أن المرحلة الأولي لإنشاء الجامعات التكنولوجية تم في البداية عن طريق إنشاء ثلاث جامعات ومن ثم السبع جامعات تم انشاؤهم في المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن لا توجد جامعة مصرية تكنولوجية إلا ولها اتفاقيات وشراكات مع المصانع المحيطة.