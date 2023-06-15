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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري بصحبة نظرائه الأفارقة فى زيارة لمتحف الحضارة

صدى البلد

توجه   الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وعدد من  الوزراء الأفارقة لزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية بمصر القديمة ، حيث أبدى  الوزراء إعجابهم بالمتحف ومقتنياته الفريدة والتى تتيح لزائريه فرصة للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة.

وفي ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) خلال عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ إنطلقت الجلسات الافتتاحية للإجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ – ١٥ يونيو الجارى ، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسئولين بالدول الإفريقية.

ومن المقرر خلال الاجتماعات إستعراض برامج وأنشطة الأمكاو المختلفة التي تهدف لتقديم الدعم الفنى للدول الإفريقية لرفع كفاءتها فى إستخدام مواردها المائية.

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