أكرم توفيق : السعودية تحتضن كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة 

أعلن نجم الأهلي، أكرم توفيق عن التوصل لاتفاق بين الاتحاد السعودي والإفريقي لإقامة كأس السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية.

وكتب اكرم توفيق عبر انستجرام :الاتفاق تم بين الاتحاد السعودي والافريقي لاقامة كأس السوبر بين الاهلي واتحاد العاصمة في السعودية.

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، كشف عن موعد انطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن بطولة السوبر الأفريقي ستنطلق في الفترة من ٢٠ أغسطس حتي ١١ سبتمبر اي انها ستستمر ٢١ يوما فقط بنظام الذهاب والعودة وسيشارك بها ٨ أندية فقط.

وأضاف شوبير أنه سيتم تقسيم الـ 8 فرق المشاركة إلى مستويين؛ الأول سيضم الأهلي والوداد المغربي، إلى جانب صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، أما المستوى الثاني سيكون حوريا كوناكري، إلى جانب سيمبا التنزاني وريفرز يونايتد النيجيري ونادي آخر.

وتابع أن كل فريق من المستوى الأول سيواجه آخر من المستوى الثاني، عن طريق القرعة ليتأهل بعدها 4 فرق إلى دور نصف النهائي، ومن ثم إلى نهائي البطولة.

واختتم أن موعد كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، وفريق اتحاد العاصمة الجزائري، حيث سيقام اللقاء خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 أغسطس المقبل.