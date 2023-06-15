مزارعو الفيوم يشيدون بزيارة الوفد الإفريقي للمحافظة

أشاد مزارعو الفيوم بزيارة الوفد الأفريقي، لمحافظة الفيوم ، للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال الرى، والتعرف علي التجارب الفريدة فى التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، ومشروعات ترشيد استخدام مياه الري "تبطين الترع وتأهيل المساقي" ومشروعات الصرف المغطي، ضم الوفد 15 متدرباً من دول "بتسوانا، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجامبيا، وليسوتو، وكينيا، وإريتريا، ورواندا، وزيمبابوي، وليبيريا، وبوروندي، والكاميرون، ونيجيريا، ومالاوي".

جاءت الزيارة بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الفيوم، وشملت زيارة إحدى المزارع بمركز سنورس والتي تم تجهيزها بنظام الرى الحديث "تنقيط ورش"، ثم زيارة مشروع تأهيل الترع ببحر المحجرة بمركز الفيوم، وبعدها تم عقد اجتماع مع روابط مستخدمي المياه بمقر رابطة بحر العزب بمركز الفيوم، واختتمت بزيارة منطقة للصرف المغطي بأبو دنقاش التابعة لمركز أبشواي، وذلك لمشاهدة تجارب الرى الحديثة على الطبيعة، والتعرف على فوائدها التي تعود بالنفع على المزارعين.

تأتي زيارة الوفد الأفريقي لمحافظة الفيوم، على هامش البرنامج التدريبي، الذي ينفذه قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بمركز التدريب بمدينة السادس من أكتوبر، لمدة 10 أيام خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 21 يونيو الجاري، بعنوان "إدارة أنظمة الرى والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة بأفريقيا" وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية وهيئة تنمية الغذاء والحبوب للمناطق القاحلة بالاتحاد الأفريقي.

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