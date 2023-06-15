عبدالملك: احتراف حمدي فتحي في قطر غير مفيد فنيًا .. وبوبو إضافة لأي نادٍ

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن هشام صلاح كان الأفضل للمشاركة مع منتخب مصر في مركز الظهير الأيمن، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين جيدين يستحقوا الانضمام للفراعنة مثل عمر كمال عبدالواحد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ضم بيكهام لمنتخب مصر على أساس أنه ظهير أيمن رغم أنه يجيد أكثر في مركز المساك، وتوقعت المشاركة بـ مروان عطية اساسيا على حساب حمدي فتحي في مركز الديفيندر".

وأضاف: "المدرب الأجنبي لن ينظر سوى على اللاعب الجاهز ولن يلتفت للإعلام أو غير ذلك، وحسين الشحات رغم تألقه لن يشارك في ظل تواجد تريزيجيه ومرموش".

وواصل: "المكان المثالي بالنسبة لـ زيزو في منتخب مصر هو في اللاعب الثالث في وسط الملعب، لأنه اللاعب الوحيد مع إمام عاشور القادرين على القيام بهذا الدور، خصوصا ان النني لن يكون بنفس المستوى الذي كان عليه قبل 4 سنوات".

وأكمل: "مروان عطية قدم مستوى جيد مع محمد عبدالمنعم من لاعبي الأهلي خلال مواجهة منتخب مصر أمام غينيا".

وأشار عيد، إلى أن احتراف حمدي فتحي في قطر لن يضيف له فنيا، وقد يجد نفسه بعيدًا عن منتخب مصر في المرحلة المقبلة، الاحتكاك في الدوري القطري ليس فنيا بغض النظر عن الاستفادة المالية له وللأهلي.

وأوضح أن بوبو لاعب جيد وموهوب ولعبت بجواره في وادي دجلة، ولديه حلول كثيرة داخل الملعب، ويمتلك ثقة في امكانياته، وهو إضافة كبيرة لأي نادٍ، ولو كنت في الزمالك سأعمل على ضمه.