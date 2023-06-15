شبانة: موعد مباراة مصر وغينيا لم يكن مناسبًا.. والحكم على فيتوريا في أمم إفريقيا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أداء منتخب مصر أمام غينيا لم يكن جيدًا، بسبب حالة الضغط والإرهاق الشديد لمعظم اللاعبين، خصوصًا لاعبي الأهلي الذين خاضوا العديد من البطولات مؤخرًا، وتوج الفريق الأحمر بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.

وقال شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس: "منتخب غينيا اختار يوم 14 يونيو لمواجهة مصر، بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد، والكاف دائمًا يقوم بعمل أشياء غريبة منها مواعيد المباريات الإفريقية، كما أن منتخب مصر سافر قبل المباراة بـ48 ساعة فقط".

وأضاف: "منتخب مصر استعان اليوم بـ4 لاعبين من الأهلي في مواجهة غينيا، وفيتوريا قام بالاستعانة ببعض اللاعبين الشباب في المعسكر قبل السفر إلى المغرب، والسفر قبل المباراة بـ48 ساعة قد يكون من أسباب عدم الظهور بشكل جيد في المباراة، كما أن أجواء اللقاء لم تكن في صالح الفراعنة خصوصا في ظل اجهاد اللاعبين".

وواصل: "كان من الأفضل الدفع بـ ياسر إبراهيم بجوار محمد عبدالمنعم في ظل التفاهم بينهما في خط الدفاع، كما أن تركيبة خط الوسط لم تكن جيدة وكان أداء اللاعبين في منتصف الميدان متراجع للغاية، وأهدر لاعبو الهجوم أيضا عدة فرص، ولكن المباراة في المجمل خبرات المهاجمين صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد حسمت اللقاء لصالح مصر".

وأكمل: "في النهاية تحقق الانتصار الهام، واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، واللقاء الأخير أمام أثيوبيا أصبح مجرد تحصيل حاصل بالنسبة للفراعنة".

وأتم: "من الصعب تقييم فيتوريا في الوقت الحالي، والمعيار للحكم عليه سيكون في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار".