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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشوين مواد بناء يُشعِل مشاجرة مُسلحة ويُصيب 6 أشخاص بسوهاج

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص بطلقات خرطوش وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة فيهما بينهم، عقب خلافات على تشوين بعض مواد البناء الخاصة بأحدهم بقطعة أرض ملك آخر بمدينة سوهاج الجديدة، ونشبت المشاجرة بناحية الكوامل قبلي دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إصابة 6 أشخاص، في مشاجرة نشبت بينهم، بناحية الكوامل قبلي دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كل من:" طرف أول المدعو أحمد م.أ.ع- 30 سنة- عامل- مصاب برش خرطوش بالبطن والصدر، والمدعو أبو العلم ق.ف- 45 سنة- سائق، وشقيقه المدعو محمود ق.ف- 50 سنة- سائق، نجلي عمومة الأول"، وتم نقل الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وإصابة كل من:" طرف ثاني المدعو علي ع.ع.ع- 32 سنة- عامل، وشقيقه المدعو علاء ع.ع.ع- 35 سنة- سائق- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس ونزيف بالمخ، وعمهما المدعو حسن ع.ع.ح- 55 سنة- سائق- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج".

تم نقل الثاني من الطرف الثاني إلى مستشفى سوهاج العام بينما تم نقل الثالث من الطرف الثاني إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالة كلًا منهما الصحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، وإتهم الأول من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

بسبب تشوين الأول من الطرف الثاني بعض مواد البناء بقطعة أرض ملك الأول من الطرف الأول كائنة بمدينة سوهاج الجديدة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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