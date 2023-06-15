الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير .. بلينكن يستعد لزيارة الصين والناتو يعلن عن تقدم بمحادثات انضمام السويد .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: نستطيع معًا أن نتغلب على جميع التحديات

أستراليا ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان

أوروبا تهدد كوسوفو بـ"عواقب سياسية" إثر توتر مع الصرب

الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس واندلاع اشتباكات عنيفة‎‎

الجيش السوداني يعلن مقتل والي غرب دارفور

أمريكا: على زعماء لبنان الكف عن تقديم مصالحهم على مصلحة الشعب

ماكرون يبحث مع محمد بن سلمان الحرب في أوكرانيا الجمعة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال لقائه بأهالي قرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة، التي قال فيها «لإننا نستطيع معا كدولة وشعب أن نتغلب على كل التحديات التي تواجهنا. لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا بمفرده.. لا رئيس ولا حكومة ولا مؤسسات.. ولكن نستطيع معا كدولة وشعب أن نواجه التحديات".

وأضاف الرئيس: "نحن في مصر نمر بأزمة منذ 3 سنوات، بدأت بجائحة كورونا، وكان لها تأثير كبير على العالم وعلى مصر، ولكننا لم نتوقف أمام تلك الجائحة، وعندما حدثت الأزمة الروسية كان لها تأثير كبير أيضا على مصر والاقتصاد العالمي، وأبطأت من عملنا قليلا، وتسببت في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات مصفحة اقتحمت مدينة نابلس، واشتبكت مع فلسطينيين، وحاصرت منزلًا يعود لعائلة المعتقل أسامة الطويل، بشكل كامل، حيث اعتلى الجنود والقناصة أسطح المنازل المحيطة.

وقالت "الراي" إن القوات المسلّحة السودانية قالت في بيان إنّها "تدين بأشدّ عبارات الاستهجان التصرّف الغادر الذي قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمرّدة اليوم (الأربعاء)، باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور.

ونقلت "الوطن" عن الخارجية الأمريكية قولها إن الولايات المتحدة "تعتقد بأنه يتعيَّن على القادة والنخب في لبنان الكف عن تقديم مصالحهم وطموحاتهم على مصلحة الشعب اللبناني"، مشددةً على أن "الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه من حلها".

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئاسة الفرنسية أعلنت أ، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقش قضية الحرب في أوكرانيا ضمن قضايا أخرى عندما يلتقي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة. ويتضمن جدول أعمال ولي العهد السعودي أيضًا ترأس الوفد السعودي خلال قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" التي تقام يومي 22 و23 يونيو.

دوليًا، قالت "الراي" إن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أعلن أن حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أنه بعد أن سلكت حكومته كلّ الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض فإنّ الطريق الوحيدة المتبقية أمامها هي بإقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضيّ قدماً في مشروعها.

وذكرت "الوطن" أن الاتحاد الأوروبي هدد السلطات في كوسوفو بـ"عواقب سياسية" حال لم تتخذ قرارات لتهدئة التوترات مع المجموعة الصربية، والتي شهدت صدامات أسفرت عن إصابة نحو 30 جنديا من قوة حفظ السلام.

وقالت "الجريدة" إن مجلس الاحتياطي الاتحادي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع بواقع نصف نقطة مئوية أخرى في نهاية العام الجاري، في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع، وبطء انحسار التضخم.

وأشارت "القبس" إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج أعلن أن المحادثات المنعقدة في تركيا بشأن محاولة انضمام السويد للحلف شهدت "إحراز تقدم"، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكنها الموافقة على عضوية السويد في الناتو قبل إيجاد حلّ لمسألة مكافحة الإرهاب".