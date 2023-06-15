الري: اليوم ختام اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو

تختتم وزارة الموارد المائية والري اليوم اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو، وذلك في ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) خلال عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .

وقد إنطلقت الجلسة الافتتاحية للإجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ – ١٥ يونيو الجارى .

وتلى ذلك العديد من الجلسات الخاصة مع وزير الري ونظرائه كل على حدة ومع الشركات المصرية التي تسهم في مشروعات التنمية في الدول الأفريقية.

وقد شارك في الاجتماعات عدد كبير من السادة وزراء المياه وكبار المسئولين بالدول الإفريقية.

وخلال الاجتماعات إستعراض برامج وأنشطة الأمكاو المختلفة التي تهدف لتقديم الدعم الفنى للدول الإفريقية لرفع كفاءتها فى إستخدام مواردها المائية.