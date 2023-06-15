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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحصاء: وصول نحو 586 ألف حاج إلى المدينة المنورة

صدى البلد

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس /الأربعاء/، 585 ألفا و932 حاجا من عدة جنسيات عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.


وأوضحت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج بالمدينة المنورة - في إحصائية لها نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - أن إجمالي الوصول أمس /الأربعاء/، بلغ 28 ألفا و531 حاجاً، وصل منهم 25267 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات، بينما استقبل مركز الهجرة 80 رحلة تقل 2882 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 10 رحلات تقل 382 حاجا.


وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 471051 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 114830 حاجاً من جنسيات مختلف.


وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 38٪؜ ، في حين استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 25801 حاج.


وفي السياق، استقبلت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسیا "مشارق"، الفوج الأول من الحجاج الفرادى القادمين من فرنسا إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ.
وأكد القائمون بالضيافة على توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لضيوف الرحمن خلال فترة أداء النسك بكل يسر وسهولة.


من جانبه، أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الرئاسة العامة تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال برامج توعوية وميدانية تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.


وأشار إلى أنه تم توظيف التوعية الرقمية والوسائل التوعوية الذكية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمختلف اللغات الحية، مع رقمنة المراكز الميدانية التوعوية الثابتة والمتنقلة، وتنفيذ مبادرة التوعية التفاعلية المستدامة (مبرور)، مع تعزيز التكامل في تقديم خدمات التوعية مع الجهات ذوات العلاقة عبر استثمار الشراكات وتفعيلها للعناية بحجاج بيت الله الحرام.


ووفرت الرئاسة منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة بلغت 9 خدمات رقمية بــ 15 لغة عالمية، لتشمل احتياجات ضيوف الرحمن غير الناطقين بالعربية والتخاطب بلغة الإشارة، كما خصصت أكثر من مليوني بطاقة ذكية تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE) لتحميل تطبيق (مبرور) بنظامي التشغيل، وتضم منصة الحج والعمرة والزيارة، والرقم الموحد لمقدمي الخدمة.

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