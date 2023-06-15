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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرس الحدود الهندي: نعمل بلا كلل مع بنجلاديش للحد من عمليات العبور غير المشروعة

صدى البلد

 أكد قائد شرطة حرس الحدود الهندي "ساجوى ثاوسين" اليوم/الخميس/ أن قوات حرس الحدود تعمل بلا كلل مع نظيرتها في بنجلاديش من أجل الحد من عمليات عبور الحدود بطريقة غير مشروعة. 


وقال قائد شرطة حرس الحدود -في مؤتمر صحفي- إن الحدود بين الهند وبنجلاديش تمر عبر جبال وتلال وأنهار ومناطق برية قروية وحقول زراعية، وتمت إقامة أسوار في معظم المناطق الحدودية، ولكن توجد عدة ثغرات يستغلها بعض الأفراد للعبور من جانب إلى آخر سواءً لغرض زيارة الأقارب أو القيام بأعمال أو القيام بأنشطة تهريب في كثير من الأحوال، ومع ذلك فإن عدد عمليات العبور غير المشروعة انخفض بدرجة كبيرة عن ذي قبل. 


وأضاف قائلا ":هناك مئات من الحالات التي يعبر فيها أشخاص الحدود بدون معرفة الخط الفاصل ولذلك نقوم بردهم، ونقوم بتسليمهم إلى حرس حدود بنجلاديش الذي تربطنا به علاقة ممتازة، وهناك تنسيق جيد معه ونتبادل معه المعلومات اللازمة بشأن أنشطة التهريب، وتم إلقاء القبض على كثير من النساء والأطفال أثناء محاولة تهريبهم و جرت إعادتهم إلى ذويهم، وذلك بالتنسيق مع الشرطة المحلية ووكالات أخرى ويتم تطبيق القانون". 


وردًا على سؤال بشأن حوادث القتل التي تحدث عبر الحدود، قال قائد الشرطة الهندي إن قوات حرس الحدود لا تميز بين المجرمين، ولذلك فإنه عندما يحدث هذا النوع من الحوادث فإنه عادة ما يكون القتل هو آخر ملاذ خاصة عندما تتعرض حياة أحد أفراد حرس الحدود لتهديد أثناء تأديته واجبه. 


ومضى قائلًا: "لا يوجد أحد يرغب في وقوع حوادث قتل في المنطقة الحدودية سواء من جانب الهند أو بنجلاديش، ولذلك يتعين اتخاذ إجراءات بشأن هذه الحوادث التي تحدث في بعض الأحيان نتيجة سوء فهم أو معلومات مضللة على المستويات الدنيا، ولذلك صدرت تعليمات بعدم استخدام أسلحة قاتلة لقتل أي شخص، ونحن نأمل أن تنخفض حوادث القتل في المنطقة الحدودية".


وأشار بيان لحرس الحدود الهندي إلى أنه تم الاتفاق مع ممثلي حرس حدود بنجلاديش خلال مؤتمر التنسيق الحد ودى بين الجانبين في نيودلهي على إقامة خمسة مشروعات تنموية سيكون لها تأثير إيجابي على معيشة سكان المناطق الحدودية.

 

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