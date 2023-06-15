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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأسترالي: سنمنع بناء سفارة روسية جديدة قرب البرلمان

صدى البلد

صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتونى ألبانيس، اليوم /الخميس/، بأن حكومته ستمنع بناء سفارة روسية جديدة قرب مبنى البرلمان الأسترالي، بدعوى أن ذلك من شأنه تهديد الأمن القومي.


وقال رئيس الوزراء الأسترالي -في معرض تصريحات صحفية- "بعد تلقي النصح من وكالات استخبارية، سنسن قانونًا جديدًا لمنع بناء هذه السفارة، استنادًا إلى أسباب أمنية".


وأضاف قائلا: "الحكومة تلقت نصيحة أمنية واضحة تمامًا بأنه ستكون هناك مخاطر لو حدث تواجد روسي جديد بالقرب من مبنى البرلمان، ونحن نتحرك بسرعة لضمان ألا يصبح هذا الموقع مكانًا لتواجد دبلوماسي رسمي".


وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي عن توقعه بأنه ستكون هناك بعض ردود الفعل السلبية من جانب الدبلوماسيين الروس في أستراليا لأنهم كانوا قد هددوا في وقت سابق باللجوء إلى المحاكم للطعن في ذلك، وقال في ختام تصريحاته: "سننتظر لنرى ردود فعلهم، ولكننا لا نتوقع أن يكون الروس في وضع يسمح لهم بالتحدث عن القانون الدولي، خاصة في ضوء رفضهم للقانون وهجومهم على أوكرانيا".

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