انقسام في الأهلي حول ضم نجم الزمالك.. وموقف موليكا

أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك انقساما داخل النادي الأهلي، حول التعاقد مع إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، بالموسم الجديد.

وقال هشام، خلال برنامجه التليفزيوني: "هناك تيار يرغب في ضم اللاعب بسبب قدراته الفنية، وتيار آخر يرى أن اللاعب بعيدًا عن الفنيات لا يناسب النادي، رغم ترحيب عاشور".

وأضاف: "ما يخص الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي، فهو أصبح خارج الحسابات وتم استبعاده بشكل كبير من المرشحين للانضمام".

لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، حرصوا على تهنئة بعثة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع الوداد المغربي بهدف لمثله في مباراة الإياب، فيما كان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.