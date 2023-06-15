أحد أهالي قرية الأبعادية: نعيش حياة كريمة.. وسنروي لأحفادنا زيارة الرئيس السيسي|فيديو

أعرب أحد أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة عن سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية بالأمس، قائلاً:" يعتبر يوم 14 يونيو عيداً للقرية؛ بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرحتنا لا توصف بالإنجازات التي تمت والتي كانت مثل الحلم للأهالي".

إنجازات مبادرة حياة كريمة في قرية الأبعادية

وأضاف أحد أهالي قرية الأبعادية، خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن أثر مشروعات مبادرة حياة كريمة واضح للغاية في كافة المجالات بالقرية، مثل المدارس، وتطور الوحدة الصحية، التي تحولت مثل المستشفيات العامة، وتضم كافة الإمكانيات، والأطباء والصيادلة.

سنروي لأحفادنا زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية

وتابع "أصبحنا نعيش في حياة كريمة.. وإحنا داخلنا التاريخ وسنروي لأحفادنا زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية".