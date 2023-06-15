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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

في الأماكن المكشوفة

السعودية والإمارات يحظران العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من اليوم

صدى البلد

تبدأ وزارة الموارد البشرية بالإمارات و المملكة العربية السعودية، اعتباراً من اليوم الخميس 15 يونيو الجاري، تطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة بدءاً من الساعة 12:30 ظهراً، وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وأكدت الوزارة الإماراتية في بيان لها اليوم: "حظر العمل وقت الظهيرة ينطلق من الالتزام الراسخ في دولة الإمارات بالمعايير الإنسانية في بيئة العمل، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الصحة والسلامة المهنية، خصوصاً وأن تعزيز رفاهية القوى العاملة من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة ضمن منظومة حوكمة فاعلة لسوق العمل يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة".

وأضافت في البيان : "نثق بالتزام المنشآت بتطبيق الحظر، وحرصها على حماية عمالها، وتشغيلهم ضمن بيئة عمل آمنة، لإدراكهم بأهمية الحظر وانعكاساته الإيجابية على بيئة العمل والإنجاز خصوصا وأنه يطبق للعام التاسع عشر على التوالي حيث يعد أحد أهم المكتسبات العمالية التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل الاماراتي".

علي الجانب الأخر بحسب وسائل إعلام سعودية، يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث؛ ما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية. 

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري).

 

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السعودية والإمارات يحظران العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من اليوم

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