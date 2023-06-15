عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا: التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون عنصر أساسي في استراتيجية قطاع البترول

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع أندرو براون الرئيس التنفيذى للعمليات لشركة Storegga المتخصصة فى تقديم حلول الطاقة الخضراء وتخزين الكربون والوفد المرافق له ، على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وأوضح الملا أن خفض الكربون والتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون يمثلان عنصرين أساسيين فى استراتيجية قطاع البترول المصري، وأن تلك الاستراتيجية تعى أهمية التعاون فى مجالات صناعة التقاط الكربون وتخزينه والاستعانة بالحلول والتقنيات الحديثة والخبرات المتخصصة كأحد أهم الركائز الأساسية التى تخدم أهداف الحياد الكربونى.
وأوضح أن التحدى الحقيقى الذي يواجه تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه يتمثل فى تحويل تلك المشروعات إلى حلول مستدامة اقتصادياً للشركات مما يجعل دمج عنصر استخدام غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يتم التقاطه ضمن هذه المشروعات مهماً لتحسين العوائد الاقتصادية للمشروعات ،كما ثمن مساعى الحكومة البريطانية لنشر آلية التقاط الكربون وتخزينه فى أنشطة صناعية مختلفة من مصادر متعددة كأحد نماذج التعاون التى تحتاجها عمليات التحول الطاقى لتحقيق المزيد من الانتشار .
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً مع البنك الدولى لإعداد دراسة حول نماذج جديدة ومبتكرة يمكن تطبيقها لتحسين اقتصاديات مشروعات التقاط الكربون وتخزينه.
واستعرض براون معلومات تفصيلية حول مشروع أكورن في اسكتلندا، الذى يعد أحد أهم مشاريع التقاط الكربون الرائدة والمتميزة ويخدم جهود إزالة الكربون فى منطقة بحر الشمال وتتعاون فيه مع شركات كبرى كاكسون موبيل وشل بتقديم حلول وتقنيات تتوافق ومستهدفات المشروع ذى السعة الكبيرة فى القدرة على التقاط الكربون وتخزينه على مستوى العالم  .
وأشاد الوزير بما تم عرضه حول جهود شركة  Storegga فى مجال تنفيذ مشروعات لالتقاط الكربون وتخزينه، علاوة على إنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

بيراميدز يضغط بقوة لضم بوبو واللاعب يتمسك بالأهلي

إعلامي: انقسام في الأهلي حول ضم نجم الزمالك

يوم عرفة.. موعده فلكيا وأفضل الأعمال المستحب القيام بها

دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

قبل افتتاح الرئيس اليوم.. أهم المعلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

بالتابلت.. التعليم: امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية

ترشيحاتنا

صرح طبي عملاق| صباح الخير يا مصر يسلط الضوء على مستشفى كوم حمادة الجديد..فيديو

ماذا دار بين مروان عطية ومحمد صلاح قبل مواجهة غينيا؟

الجريدة الرسمية: قرار جمهوري بالموافقة على قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

مفتي الجمهورية: نسعى مع الأمم المتحدة لمكافحة الكراهية وتصحيح صورة الإسلام

دمرت دبابات وعربات وأفراد.. القوات الروسية تصد هجوما خطيرا للجيش الأوكراني بدونيستك

السعودية والإمارات يحظران العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

منفعة لن تخطر ببال أحد من مستخدمي الإيموجي لإنقاذ أصحاب تلك الأمراض

بتحط جاز على شعرها .. اعرف فوائده بعد حديث منى هلا عنه

بسبب عادة غير متوقعة .. طبيب يثير الجدل لإخراج 10 صراصير من أذن مريض

فيديو

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ