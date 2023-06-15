ماذا دار بين مروان عطية ومحمد صلاح قبل مواجهة غينيا؟

كشف مروان عطية، نجم خط وسط منتخب مصر والأهلي، عن حواره مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة غينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال عطية، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "قبل المباراة محمد صلاح قال لي أنت لاعب جيد وقد توجت ببطولة دوري أبطال إفريقيا وجميعنا يثق فيك وندعمك".

وعن مباراة غينيا قال: "دخلنا في المباراة خطوة بخطوة وامتلكنا الكرة في الشوط الثاني واستطعنا تسجيل الأهداف".

وأضاف: "هذه هي المباراة الأولى التي شاركت فيها في 90 دقيقة مع منتخب مصر، وهذا شرف كبير أن ألعب مع لاعبين مثل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه".

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حساب نظيره منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف.

ويحتل منتخب الفراعنة صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، يليه غينيا، برصيد 9 نقاط.