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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

جوزي ميعملش كدا .. حقيقة انفصال جوري بكر قبل أشهر من إنجابها

صدى البلد

تصدرت الفنانة جوري بكر نجمة مسلسل جعفر العمدة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب خبر انفصالها عن زوجها وذلك قبل اسابيع من انجابها .

قصة انفصال جوري بكر عن زوجها 

صدمت الفنانة جوري بكر جمهورها بحذفها لمنشور انفصالها عن زوجها بعد طرحه بساعات.

وكان خبر انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها قد نشرته العديد من المواقع بعد أن أعلنته عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت جوري بكر:" وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير.

وتابعت:" مش عايزة حد يتواصل معايا في اى تفاصيل لاني مش هرد

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

جوري بكر الفنانة جوري بكر وداد وداد جعفر العمدة انفصال جوري بكر

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