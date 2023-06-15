اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيلين باحات المسجد الأقصى

قام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، بإقتحام باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين قاموا بإقتحام المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

كما تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.