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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. زكي القاضي يطالب المشاركين بطرح رؤى تسهم فى تعظيم الحياة السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب، إن الفترة الماضية خلقت حالة من الحوار منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، باعتباره آلية وطنية يمكن التحرك فيها بأريحية وقسمت للمحاور الثلاثة المعروفة.

وأضاف "القاضي"، خلال جلسة لجنة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بلجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني: "تلقينا آلاف المقترحات وتمكنا من الفرز بشكل جيد، ولدينا سبع عناوين رئيسية ننطلق من خلالها فى اللجنة ولدينا مسئولة أمام التاريخ فى المقام الأول لسماع الناس بعد سنوات كبيرة من الفتور".

وأوضح أن الحوار فرصة لإيجاد آلية وطنية دائما ومستدامة باعتبار السياسة مشروعا قوميا، تقوم على سياسة التنوع والاختلاف، وطرح الرؤى بحجج وشفافية وتجرد. 

وتابع: “لا بد أن تكون لغتنا متحررة من القيود، خاصة بعد دعوة الرئيس للحوار”، لافتا إلى أن الناس بدأوا في التراجع فى طرح رؤيتهم وهو ما يضر الأمم بشكل كبير.

واستطرد: “أصبحنا أمام لغة لا بد من استخدامها بكل أريحية، والمساحات الناعمة لا تصنع أشخاصا فى المواقع”، لافتا إلى أن الاشتباك مع القضايا الساخنة هي التي تصنع الأشخاص الذين سيذكرهم التاريخ، مشددا على طرح الرؤى بناءً على حجج تسهم فى تعظيم المكون المحلي للحياة السياسية المصرية.

وذكر: “لدينا ضوابط تقول إننا نرفض الإخوان وأعمال العنف التي يرفضها المجتمع التي تقيد صورته وصور الكلام”، داعيا الجميع للحديث بأريحية والتعقيب على كل الأطروحات، لافتا إلى أن ما يقال يوضع فى الأرشيف الوطني المصري.

واختتم: “نطمح لتحقيق توصيات تتوافق مع مجهودات القائمين على الحوار منذ الدعوة له، ومنتج حقيقي يرفع لمجلس الأمناء”، لافتا إلى حديث الرئيس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

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