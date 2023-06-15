الحوار الوطني.. شباب البرلمان يطالب بإطلاق مبادرة لريادة الأعمال وإنشاء معهد افتراضي

توجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتمكين الشباب وخاصة في الفترة بعد 2014، حيث يوجد مساعدين وزراء ومساعدين محافظين من الشباب الذين أثبتوا أنفسهم بكل كفاءة.

وقال خلال كلمته بمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة علي لجنة الشباب في الحوار الوطني، إنه لدينا ثروة قومية خارج مصر ، حيث يوجد 12 مليون مصري بينهم 7 مليون شاب يجب الاستفادة منهم.

وذكر أن هناك نماذج مصرية ملهمة في ريادة الأعمال والمشروعات المختلفة، والأمر يتطلب التواصل بشكل كبير معهم، وهذا ما تسعى له وزارة الهجرة، ولكن يجب التواصل بشكل أكبر معهم للاستفادة من خبراتهم وتعليمهم ومشروعاتهم الملهمة .

كما تقدم بعددًا من التوصيات أبرزها تعزيز التنسيق بين كافة المؤسسات البحثية، إطلاق مبادرة لريادة الأعمال وإنشاء معهد افتراضي لريادة الأعمال، ووضع دليل تنظيمي حول عمل حاضنات الأعمال، مؤكدًا ضرورة خروج قانون المصريين للخارج.

وتابع :"ليس لدينا في مصر قانون للشباب بل قانون لتنظيم الهيئات الشبابية ".