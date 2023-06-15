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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مجلس أمناء الشباب: الجمهورية الجديدة ليست ذات الصوت الواحد

صدى البلد

صرح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري " عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي" عن أهمية عودة المؤتمر الوطني للشباب والذي انعقد أمس في محافظة الإسكندرية بالتزامن مع اقتراب احتفال الدولة المصرية بمرور عشرة أعوام على نجاح ثورة الثلاثين من يونيو حيث أكد رئيس مجلس الشباب المصري أن مشهد الامس واجتماع رئيس الجمهورية مع الشباب المصري من مختلف الانتماءات والتيارات السياسية هو دلالة واضحة على أن الجمهورية الجديدة ليست جمهورية الصوت الواحد وان نجاح الشباب المصري في السعي نحو استعادة الدولة المصرية ممن كانوا يحاولون طمس هويتها وتغليب العنف والإرهاب وفرض الرأي بقوة السلاح لا بقوة الحجة قد تكلل بالجهد في وجود رئيس يؤمن بأهمية التعددية وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية ونفخر أن يكون مجلس الشباب المصري جزءًا رئيسياً من جمهورية الثلاثين من يونيو والتي تستحق أن يطلق عليها جمهورية الشباب المصري .

وأوضح ممدوح ان مشاركة مجلس الشباب المصري في المؤتمر بوفد يضم مجموعة كبيرة من كوادر المجلس من أعضاء تحت قبة البرلمان وقيادات من النقابات العمالية والمهنية وشباب الفلاحين بالإضافة لمنسقى البرامج المختلفة ورواد الأعمال وقيادات شابة من صعيد مصر حتى سيناء رسالة تعبر على جهود المجلس في تعزيز المشاركة في الشأن العام تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ وتفعيلاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث يعمل المجلس في كافة القطاعات من أجل تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب المصري  وأن حجم الإنجازات والمكتسبات التي عرضها السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الأعوام القليلة الماضية في محافظتي البحيرة والإسكندرية و مستوى المصارحة والمكاشفة  الذي شاهده الجميع أمس من رئيس الجمهورية يعبر عن دولة تؤمن بأن شبابها هم الأمل وأن الجميع شركاء ليس فقط في تحمل الأعباء والمسئولية ولكن أيضاً في مراحل اتخاذ القرار وان الحوار هو أول طريق الإصلاح .


الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في قضايا الإصلاح والتنمية ويعمل منذ سنوات على تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام بالإضافة لعضويته في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي استطاع في خلال عام واحد أن يساهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لما يزيد عن ٣٥ مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية تجاوزت ١٤ مليار جنيه .
 

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