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رئيس التحرير
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فيديو جراف

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

صدى البلد

أعلن  رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور عبد العزيز طنطاو ي عن اكتشاف بقايا زاحف بحري ضخم يرجع عمره الي 65 مليون سنة .

اكتشاف بقايا زاحف بحري ضخم

قال  الدكتور عبد العزيز طنطاو ي، رئيس جامعة الوادي الجديد، انه تم اكتشاف أجزاء من بقايا هيكل لزاحف بحري كبير بطبقات الفوسفات غرب مدينة الداخلة يرجع عمره لأكثر من 65 مليون سنة، حيث تم الاكتشاف عن طريق أحد شباب قرية الهنداو بالداخلة.

يتمثل الاكتشاف في عدد من فقرات زاحف البليسيوزور، وهو نوع من الزوحف البحرية المنقرضة التي كانت تعيش خلال حق الحياة المتوسطة بداية من العصر الجوراسي، وانقرضت في نهاية العصر الطباشيري المتأخر (65 مليون سنة)، أي أنها عاصرت الديناصورات التي كانت تعيش على الأرض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي. 

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