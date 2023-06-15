الكرملين: كثيرون في الفريق الاقتصاي بالحكومة الروسية يدعمون فكرة الخصخصة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن كثيرين في الفريق الاقتصاي بالحكومة الروسية يدعمون فكرة الخصخصة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفكار مطروحة باستمرار على جدول الأعمال.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "يؤيد الكثيرون في الكتلة الاقتصادية للحكومة فكرة الخصخصة، والخصخصة دائماً تعتبر نتيجة نهائية"، موضحا أن مثل هذه الأفكار موجودة بالفعل على جدول الأعمال في بلاده.



وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أعلنت في وقت سابق اليوم وجود ضرورة للتحرك نحو موجة جديدة من الخصخصة في روسيا، لافتة إلى أن لدى الدولة الروسية أصولا يمكن خصخصتها دون الإضرار بالمصالح الاستراتيجية.



وقالت نابيولينا بهذا الشأن، متحدثة في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: "اعتقد أنه توجد ضرورة للخصخصة في روسيا، حيث لدينا ما يمكن خصخصته دون الإضرار بالمصالح الاستراتيجية".



وكان عدد من المسؤولين الروس دعوا مؤخرا إلى إطلاق موجه جديدة من الخصخصة في البلاد لمواجهة العجز المتنامي في الميزانية الروسية وتطوير قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي.