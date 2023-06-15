واشنطن تطلب توضيحًا من إسرائيل لإغلاق قضية الشهيد الأسعد

طالبت الولايات المتحدة بتوضيح من إسرائيل بشأن قرار عدم توجيه اتهامات لجنود كتيبة “نيتسح يهودا” المتطرفة والذين تسببوا في استشهاد المسن الفلسطيني عمر الأسعد.

وبحسب صحيفة هآرتس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “ماثيو ميللر”، في محادثة مع الصحفيين، “توقعنا إجراء تحقيق جنائي شامل وقبول المسؤولية الكاملة”.

وقد أعلن مكتب المدعي العسكري لجيش العدو، أن الجنود الذين قاموا بإجبار وتكميم وتغطية عيون المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد الأسعد، الذي توفي بعد وقت قصير من إصابته بنوبة قلبية، لن تتم ملاحقتهم جنائياً.

واستشهد عمر الأسعد (85 عاما) والذي يحمل الجنسية الأمريكية في يناير 2022، في قرية “جلجولية” شمال رام الله، حيث أصيب بنوبة قلبية بعد أن اعتقله جنود لإسرائيل من كتيبة “نيتسح يهودا” المتطرفة وقيدوه بالأصفاد وضربوه.

بعد استشهاد الأسعد، طلبت الولايات المتحدة توضيحًا من الجيش الإسرائيلي بخصوص نشاطات كتيبة “نيتسح يهودا” التي نفذ جنودها الاعتقال الذي استشهد خلاله المواطن الفلسطيني الأمريكي.