أمين عام «أوبك» يؤكد أهمية الدور التاريخي للدول الخمس المؤسسة للمنظمة

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، أهمية الدور التاريخي الذي اضطلعت به الدول الخمس التي أسست المنظمة.

وقال الغيص - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم /الخميس/، بمناسبة احتضان العاصمة العراقية بغداد غدا /الجمعة/ احتفالات الذكرى الـ 60 لتأسيس منظمة (أوبك) - "إن الاحتفال بهذه الذكرى يعد فرصة لتجديد التزامنا بالمبادئ الراسخة والأساسية التي قامت عليها المنظمة،فضلا عن استذكار ماضينا الذي سيكون مصدر إلهام لتحقيق مستقبل مشرق وناجح".

وأضاف أن العراق احتضن أول اجتماع تأسيسي عام 1960، وبالتالي فإن الاحتفالية في بغداد بهذه المناسبة ستكون فرصة لجميع أفراد أسرة المنظمة للتفكير في تاريخنا الاستثنائي والاحتفال بنجاحاتنا".

وأشار إلى أن حكمة الأعضاء المؤسسين قادت إلى إنشاء هذه المنظمة التي أصبحت كيانا متميزا بمكانتها وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن العمل المشترك يؤدي دائما إلى نتائج أكبر والوحدة تظل دائما مصدر قوة.. لافتا إلى أن الهدف الرئيسي للمنظمة يقوم على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية؛ بما يخدم مصالح الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر أن يشارك في احتفالية (أوبك) وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى عدد من الوزراء من الدول المنتجة للنفط من خارج (أوبك) إلى جانب عدد كبير من المسؤولين في قطاع النفط والطاقة من مختلف دول العالم.

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أجلت الاحتفالات الخاصة بالذكرى الـ 60 لتأسيس المنظمة، والتي كان من المقرر إقامتها في بغداد عام 2020، وذلك بسبب جائحة

"كورونا" آنذاك.

وأسست منظمة (أوبك) بجهود كل من فنزويلا والسعودية وإيران والعراق والكويت في 14 سبتمبر 1960 في اجتماع تاريخي انعقد في صالة "الشعب" بالعاصمة العراقية بغداد.

