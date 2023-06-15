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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيد حزين: جولات مكثفة وإجراءات احترازية لكافة الأنشطة والسباحة تتصدر المشهد

الدكتور سيد حُزين
الدكتور سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة

قام الدكتور سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، بجولات مكثفة واجتماعات عاجلة بالإضافة الي اطلاق لجان مكثفة على مدار الساعة بالقاهرة لكافة مراكز وهيئات القاهرة.


أكد حُزين ، أن الاجتماعات والجولات ولجان المتابعة تأتى فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، معالى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مؤكدا أن القاهرة تتابع من خلال لجان كافة الوان النشاط بكافة الهيئات والمراكز ومنها نشاط السباحة طبقا لنظم التشغيل المعمول بها عالميا من خلال متخصصين.


استكمل حزين قائلا : انه يتم غلق اى حمام سباحه حتى وإن لم يتوفر شرط واحد من نظم التشغيل حفاظا على الأمن والأمان وسلامة أبناء مراكز الشباب والهيئات الرياضية وفى هذا الشأن عقد اجتماع عاجل بمقر المديرية صباح أمس الأربعاء مع  مديرى المناطق بحضور وكلاء المديرية للشباب والرياضة والإدارة العامة للرياضة.


وشدد دكتور سيد حُزين على المتابعة اللحظية على مدار الساعة لافتا لن يتم اى تشغيل لحمامات السباحة الا من خلال معايير الجودة الشاملة والسلامة فى هذا الشأن مؤكدا أن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تتابع لحظيا ما يتم من توجيهات معالى الوزير على مدار الساعة مشيرا إلى أهمية المتابعة وما تم من تعليمات بمبادرة مصر بلا غرقى.


يذكر أن تتابع كافة اللجان والمناطق بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ،أعمالها ويقوم دكتور حزين بجولات عاجلة مفاجئة على مراكز وهيئات القاهرة مؤكدا أن كافة المراكز مفتوحة للجميع وأننا نسعى جاهدين لتقديم أوجه الرعاية لكافة أبناء مراكز الشباب والهيئات الرياضية فى ظل اى معايير الجودة الشاملة والضوابط والإجراءات الاحترازية.


أشار إلى أن مراكز الشباب تؤدى دورها الشامل طبقا لمعايير السلامة لخدمة الجميع موجها الشكر والتقدير والامتنان لكافة وسائل الإعلام والفضائيات والإذاعة والمواقع الإلكترونية التي تتابع باهتمام بالغ كافة الوان النشاط والتي أصبحت عنوان لمراكز الشباب التي تؤكد ريادة الدولة المصرية التى أصبحت عالمية من خلال دور رائد لوزارة الشباب والرياضة المصرية .


ووجه الشكر لـ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للدعم الكامل والشامل من أجل رسالة لأسرة الشباب والرياضة المصرية.


من جانبه أكد جمال مصري مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمديرية ،أن وسائل الإعلام تتابع كافة الوان النشاط المختلفة بكافة المراكز فى ظل طفرة تنموية وتطوير ورفع كفاءة وإنشاءات شاملة لم تشهدها مصر عبر تاريخها ظلت مراكز الشباب فى أمس الحاجة إلى واقع ملموس يليق بها ومكانة مصرنا الغالية دوما تحيا مصر .
 

الدكتور سيد ح زين مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

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