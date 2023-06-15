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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : الدولة مش أكل وشرب .. ونقسو على نفسنا شوية لنصنع مستقبل

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بعدة تصريحات أثناء إفتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية ..

ونرصد لكم أبرز تصريحات الرئيس خلال ذلك التقرير:

 

السيسي: مصر لم تستغل موقعها الجغرافي سنوات طويلة

 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقع على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، وبالتالي فإنه كان لابد من العمل على الاستفادة من قدراتنا وموقعنا لتطوير الموانئ، موضحًا: "مصر ظلت سنوات طويلة لا تستغل موقعها الجغرافي".

 

هنفضل نشتغل.. السيسي يوجه رسالة صارمة للمصريين

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين: "هنفضل نشتغل، واللي بتشوفوه ده خطوة في وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة بها شغل في نفس المستوى".

السيسي: متشرفين إنكو موجودين معانا

ورحب السيسي، أثناء افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض، بالشركات المستثمرة قائلاً: "سعداء ومتشرفين إنكو موجودين معانا، ونتعلم منكو، ونتمنى أن تعرفوا مدى الجدية التي نتحرك بها لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية".

 

السيسي: نتحرك بجدية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة

 

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع الشركات المستثمرة الحاضرة في مصر، أثناء افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

 كما تقدم بالشكر للفريق كامل الوزير ، وجميع أجهزة الدولة المشاركة في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

 

السيسي: نقسو على نفسنا شوية لتشييد بنية أساسية تصنع مستقبل واعد لمصر

 

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية في عهده خلال السنوات الماضية، قائلا: «المستقبل بتاع البلد دي، إذا مكانش فيه بنية أساسية تليق بدولة هتبقوا مش بتعملوا مستقبل خالص».

 

السيسي: وجهت بالقبض على صاحب عقار مبني بحرم أحد الموانئ

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “وجهت بالقبض على صاحب عقار منشأ في حرم أحد الموانئ، ولا يُخلى سبيله إلا بعد التنازل عن الأرض”.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الذي يريد أن يبني بلده عليه ألا يخاف، موضحًا أن المشروعات المنفذة هي مستقبل مصر.  

 

السيسي: واخد بالي من الفساد اللي في البلد.. وبتحرك لمواجهته

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الذي يريد أن يبني بلده عليه ألا يخاف، موضحًا أن المشروعات المنفذة هي مستقبل مصر.  

وأضاف خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض و رفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية، أن الدولة لن تحرم المواطنين من أجل تنفيذ المشروعات.

 

السيسي: مصر لم تستغل موقعها الجغرافي سنوات طويلة

 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقع على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، وبالتالي فإنه كان لابد من العمل على الاستفادة من قدراتنا وموقعنا لتطوير الموانئ، موضحًا: "مصر ظلت سنوات طويلة لا تستغل موقعها الجغرافي".

 

السيسي للمصريين: الدولة مش أكل وشرب

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتحدث مع المصريين، من أجل أن يعلموا ما معنى كلمة دولة، موضحًا أن “الدولة ليست أكل وشرب فقط”.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض الاسكندرية

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