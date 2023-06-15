السيسي : الدولة مش أكل وشرب .. ونقسو على نفسنا شوية لنصنع مستقبل

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بعدة تصريحات أثناء إفتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية ..

ونرصد لكم أبرز تصريحات الرئيس خلال ذلك التقرير:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقع على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، وبالتالي فإنه كان لابد من العمل على الاستفادة من قدراتنا وموقعنا لتطوير الموانئ، موضحًا: "مصر ظلت سنوات طويلة لا تستغل موقعها الجغرافي".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين: "هنفضل نشتغل، واللي بتشوفوه ده خطوة في وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة بها شغل في نفس المستوى".

السيسي: متشرفين إنكو موجودين معانا

ورحب السيسي، أثناء افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض، بالشركات المستثمرة قائلاً: "سعداء ومتشرفين إنكو موجودين معانا، ونتعلم منكو، ونتمنى أن تعرفوا مدى الجدية التي نتحرك بها لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية".

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع الشركات المستثمرة الحاضرة في مصر، أثناء افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

كما تقدم بالشكر للفريق كامل الوزير ، وجميع أجهزة الدولة المشاركة في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية في عهده خلال السنوات الماضية، قائلا: «المستقبل بتاع البلد دي، إذا مكانش فيه بنية أساسية تليق بدولة هتبقوا مش بتعملوا مستقبل خالص».

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “وجهت بالقبض على صاحب عقار منشأ في حرم أحد الموانئ، ولا يُخلى سبيله إلا بعد التنازل عن الأرض”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الذي يريد أن يبني بلده عليه ألا يخاف، موضحًا أن المشروعات المنفذة هي مستقبل مصر.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الذي يريد أن يبني بلده عليه ألا يخاف، موضحًا أن المشروعات المنفذة هي مستقبل مصر.

وأضاف خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض و رفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية، أن الدولة لن تحرم المواطنين من أجل تنفيذ المشروعات.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقع على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، وبالتالي فإنه كان لابد من العمل على الاستفادة من قدراتنا وموقعنا لتطوير الموانئ، موضحًا: "مصر ظلت سنوات طويلة لا تستغل موقعها الجغرافي".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتحدث مع المصريين، من أجل أن يعلموا ما معنى كلمة دولة، موضحًا أن “الدولة ليست أكل وشرب فقط”.