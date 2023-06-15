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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تكريم طالبة بالدراسات الإسلامية أعادت قطعة ذهبية عثرت عليها بمبنى الكلية بالزقازيق

الطالبة تقوى أحمد
الطالبة تقوى أحمد عبد السلام

كرم مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالزقازيق برئاسة الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية، الطالبة تقوى أحمد عبد السلام البسيوني، المقيدة بالفرقة الأولى شعبة اللغة العربية بالكلية؛ بعد عثورها على قطعة ذهبية في بهو الكلية، يوم الاثنين 12 من يونيو الجاري، فقامت بتسليمها لعميدة الكلية، وأشاد مجلس الكلية بالطالبة، مؤكدًا أنها قدوة طيبة ونموذج أزهري مشرف، موجهًا الشكر والتقدير لأسرة الطالبة تقوى.

جدير بالذكر أن الطالبة تقوى فور عثورها على القطعة الذهبية في بهو الكلية توجهت بها إلى مكتب عميدة الكلية، وقامت بتسليمها، وقامت الكلية بالاستدلال على صاحبة القطعة الذهبية بعد أن أدلت بأوصافها، وأمام مجلس الكلية تم تسليم قطعة الذهب لصاحبتها، وسط إشادة كبيرة من أعضاء مجلس الكلية الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بهذا الصنيع الذي يعكس أمانة الطالبة صاحبة 18 عامًا.

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