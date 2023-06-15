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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني .. رئيس لجنة الشباب يطالب بالاستعانة بالنماذج الناجحة في الخارج

الحوار الوطني
الحوار الوطني

 

طالب  الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، الاستعانة بالنماذج الملهمه من شبابنا بالخارج  الذين حققوا نجاحات كبيرة في العديد  من المجالات وأصبحوا  رموزا تفتخر بهم الدول المقمين بها وهو ما يستدعي استقطابهم للمشاركة الفاعلة فى بناء الجمهورية الجديدة  والمساهمة فى دفع عملية الاستثمار والتطوير والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال ضمن موضوعات لجنة الشباب بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وتابع :" بصفتي رئيس اتحاد شباب المصريين فى الخارج أود أن أشير بكل التقدير الى ابناء مصر فى الخارج  وخاصة الشباب المصرى الذى استطاع أن يأخذ مكانا متميزا فى دول الإقامة التى يعيش فيها  فلدينا نماذج ملهمة بصدق استطاعت النجاح فى العديد من المجالات وأصبحوا  رموزا تفتخر بهم تلك الدول فمن باب أولى استقطابهم للمشاركة الفاعلة فى بناء الجمهورية الجديدة والمساهمة فى دفع عملية الاستثمار والتطوير والتنمية واننى من خلال لقاءاتى  العديدة بهم  وعبر رئاستى اليوم لاتحاد شباب المصريين فى الخارج لأؤكد جاهزيتهم لذلك وسعادتهم وسعيهم لتحقيق 
تلك الاهداف .

وأضاف أن المصريين بالخارج ما زالت مصر لديهم الوطن والملاذ  ويجب أن تتغير أطر التواصل معهم وزيادتها وتحفيزهم للمشاركة وتسهيل كل الاجراءات ودفعها  لخلق اجواء قادرة على تحقيق كل ما يتطلب من اجل تحقيق تلك الرؤيا، واكد  أن شباب المصريين فى الخارج مصدر ملهم في مجال ريادة الأعمال كونه مطلع على تجارب الدول التي يقيم فيها ومن الممكن الاستفادة منه في نقل خبرات تلك الدول في مجال ريادة الأعمال إلى الداخل.

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