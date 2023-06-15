أحمد خالد لاعب الطلبة العراقي: أحلم بالانتقال للدوري المصري..واللعب للأهلي والزمالك شرف كبير

أكد أحمد خالد حمد، الظهير الأيمن لفريق الطلبة العراقي، أنه تلقي عدة عروض من بعض الأندية المصرية لخوض تجربة جديدة وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.

وقال ظهير فريق الطلبة العراقي في تصريحات خاصة إن وكيله أبلغه باهتمام أندية سموحة وفيوتشر وفاركو بالتعاقد معه في الفترة المقبلة تمهيداً للتفاوض مع إدارة ناديه وحسم الصفقة بشكل رسمي في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين في الفترة القادمة.

وتابع:"واحد من أهم أحلامي في الفترة المقبلة هو الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك في أي موسم قادم لأن اللعب للأهلي والزمالك شرف كبير".

ويبلغ أحمد خالد من العمر ٢٧ عاماً وسبق وأن لعب في أندية النفط والطلبة والكرخ بالدوري العراقي.