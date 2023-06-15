وزارة الرياضة تدرس إعفاء مدير شباب الجيزة من منصبه

تدرس وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي إعفاء أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من منصبه او نقله مرة ثانية لأسيوط بعد كثرة الشكاوي العديدة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بسبب تجاهل الرد علي الشكاوي المقدمة ضد مسؤولي بعض الأندية.



يأتي تحرك الوزارة بعد تلقيها عددا من الشكاوي الرسمية من مراكز الشباب بالجيزة تتركز معظمها في تعطيل المديرية لطلبات مراكز الشباب فضلا عن انحياز مديرية الشباب والجيزة لبعض الاندية والمراكز استنادا إلي علاقته الشخصية بهم.

وكشف مصدر مسئول بالادارة المركزية لمراكز الشباب ان مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الدكتور احمد عبدالوكيل تسبب في تعطيل تنمية الموارد بمراكز الشباب نتيجة عدم انعقاد لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة في الجيزة، الأمر الذي أدى إلى تأخير الرد على طلبات المراكز للطرح الاستثماري.

وطالبت ادارة مراكز الشباب وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإنهاء الأمر، ومحاسبة المسؤولين بالمديرية خصوصا بعد زيادة الفجوة بين المديرية و مجالس الادارات المختلفة و اعضاء الجمعيات العمومية.



وكان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أكد في تصريحات رسمية انه يولي الشباب عناية خاصة وانه لن يتهاون مع اي تقصير في حق شباب مركز سواء في مراكز الشباب او مديريات خصوصا في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتمكين الشباب واطلاق اكثر من مبادرة رئاسية لتشجيع الشباب علي الرياضة والتى تبدأ من مراكز الشباب .