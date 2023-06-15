خالد عبدالعزيز: يجب استغلال فرصة الحوار الوطني من المواطنين ورواد الأعمال

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن السيسي التزم أنه سيتنفذ توصيات الحوار الوطني طالما في إطار صلاحيته والدستور والقانون.

وطالب خلال جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بالحوار الوطني، من أصحاب الشركات والنواب وشباب تنسيقية شباب الأحزاب وضع مشكلات ريادة الأعمال والاستثمار في 5 نقاط.

وتابع: لو عدت فرصة الحوار الوطني دلوقتي ممكن تيجي تاني بعد 15 أو 10 سنوات لذلك يجب استغلالها من قبل الشباب والمواطنين حتى يمكنهم طلب توفير فرص عمل وتسهيلات في خطوات تأسيس الشركات والاستثمار.