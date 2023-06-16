بـ 10 جنيهات..طريقة عمل بيتزا العجة

اذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة وغير مكلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل العجة

المقادير

4 بيضات

كوب دقيق

ملعقة بيكينج بودر

كوب لبن

خضرة (شبت وبقدونس وكذبرة)

2 حبات طماطم

فلفل حار حسب الرغبة

فص ثوم مفروم

ملعقة سمن

توابل (فلفل اسود وملح وكمون)

العجة

طريقة عمل العجة

في إناء كبير ضعي البيض المخفوق مع ملعقة السمن وكوب متوسط من الدقيق والبيكينج بودر

إذا كان القوام متماسكاً قومي بتخفيفة باللبن تدريجياً حتى يصبح كريمي

ضعي الخضرة والتوابل والثوم والفلفل الحار

قلبي جيداً وفي صينية متوسطة ومدهونة بالزيت والدقيق ضعي الخليط

على درجة حرارة متوسطة ضعيها لمدة ربع ساعة

يمكنك تحضير سلطة خضراء بجانبها وتؤكل ساخنة وبادرة.