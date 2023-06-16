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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

10 سيارات رياضية SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري .. صور

سيارات رياضية SUV
سيارات رياضية SUV

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، سواء من فئة السيدان، أو فئة الهاتشباك الشبابية، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تلقى شعبية كبيرة نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وارتفاعها المناسب، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

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وبالحديث عن السيارات الرياضية، كشفت مجمعة التأمين الاجباري بالتعاون مع المرور، عن حجم مبيعات السيارات الرياضية SUV "الملاكي" خلال شهر مايو الماضي من العام 2023، حيث نستعرض في هذا الموضوع ترتيب مبيعاتها.

شيري تيجو 3

10 سيارات رياضية SUV بالسوق المصري الأكثر مبيعًا 

 

جاءت السيارة الصينية شيري تيجو 3 في المقدمة بعد أن وصلت مبيعاتها إلى 357 سيارة، بينما حصلت السيارة الكورية الشهيرة "سبورتاج" على المركز الثاني بعدد 315 سيارة، وحلت النسخة شيري تيجو 7 في المرتبة الثالثة بعدد 307 سيارات.

واحتلت السيارة سكودا كودياك المرتبة الرابعة بعدد 142 سيارة، بينما حصلت النسخة هيونداي توسان على المركز الخامس بعدد 126 سيارة، وسادسًا جاءت السيارة فولكس فاجن تيجوان بعدد 118 سيارة، و 105 سيارات للنسخة تويوتا فورتشنر.

وحصلت السيارة اليابانية هوندا CR-V على المركز الثامن بعدد 80 سيارة، بينما حلت السيارة الفرنسية رينو داستر في المركز التاسع بعدد 75 سيارة، ووصلت مبيعات السيارة اليابانية سوبارو XV إلى 72 سيارة.

سيارات 10 سيارات رياضية الاكثر مبيع ا SUV السوق المصري

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