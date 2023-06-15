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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جاب له عاهة مستديمة .. المشدد 5 سنوات لعاطل بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "م.ع.م"، بالسجن 5 سنوات غيابيا وألزمته بالمصاريف الجنائية لإحداثه عاهة مستديمة بالمجني عليه " ه.م.إ".

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

وبدأت القضية رقم 5020 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال تواجد المجني عليه "ه.م.إ" عامل، بالحانوت الخاص به حضر إليه المتهم "م.ع.م" عاطل، وتعدي عليه بأن كال له ضربا باستخدام عصا خشبية عكاز استقرت بكتفه الأيسر محدثا بذلك إصابته وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق حيث ثبت أن أصابة المجني عليه ذات طبيعة رضية تنتج عن المصادمة بجسم أو اجسام صلبة رضّية ايا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد لتاريخ الواقعة وقد تخلف عنها جراء حالته الإصابيه تحدد جزئي في حركة المفصل الكتف الايسر مما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 5%.

وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المذكور.

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