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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وائل الدسوقي: الشركات الناشئة لها دور كبير في تقليل الفاتورة الاستيرادية

وائل الدسوقي
وائل الدسوقي

أكد الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الحكومة تستهدف دعم الشركات الناشئة لسد العجز في استيراد مستلزمات الإنتاج.

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وأضاف الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الشركات الناشئة ازداد عددها في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية".

 

وأشار الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا،: "استخدام التكنولوجيا يفتح أسواق جديدة وكبيرة للشركات الناشئة"، مؤكدا: "الشركات الناشئة لها كبير في تقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب العملات الصعبة".

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