لم يصمد.. الكشف عن سلاح تسبب في كارثة بـ الجيش الأوكراني

قالت مجلة “فوربس” الأمريكية، إن العربات المدرعة الفرنسية “أمكس-10” التي تم تسليمها إلى كييف لم تصمد في الهجوم الأوكراني المضاد على المواقع الروسية.

وأوضحت المجلة، أن "تلك المركبات الاستطلاعية أمكس-10 آر سي التي سلمتها فرنسا لمشاة البحرية الأوكرانية ليست دبابات… كما لو أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن تعرف ذلك بعد، ذكرتهم المدفعية الروسية بوحشية في 5 يونيو، عندما هاجم اللواء 37 من مشاة البحرية الأوكرانية المواقع الروسية في فيليكايا نوفوسيلكا في دونيتسك”.

وأضافت: “اخترقت شظايا القذائف الروسية الدروع الرقيقة للدبابات الفرنسية ذات العجلات”.

وأشارت إلي أن “مقاتلي الجيش الأوكراني اضطروا إلى التخلي عن عدة مركبات في ساحة المعركة”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الدروع المتواجدة على المدرعة الفرنسية “أمكس-10” ليست مافية لحماية الجيش الأوكراني، ولهذا السبب كان لا بد من وضع المركبات خلف مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية.