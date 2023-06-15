المصري يفوز على الزمالك وديا بهدفين مقابل هدف

فاز فريق المصري البورسعيدي على فريق الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مساء اليوم.

بدأ الزمالك المباراة بمجموعة اللاعبين البدلاء وبعض الناشئين، جاءت بداية الشوط هجومية من الفريقين وهدد الزمالك مرمى محمود جاد في عدة فرص، وفي الدقيقة السابعة سجل مران حمدي هدف التقدم للمصري من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقام لاعبو الزمالك بتكثيف الهجوم لتعديل النتيجة، في حين واصل المصري محاولاته الهجومية لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.



وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك عدة تغييرات في الشوط الثاني وكثف الأبيض محاولاته الهجومية وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل هدف التعادل من تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المصري.

وسجل الضيوف الهدف الثاني عن طريق فرانك إيتوجا في الدقيقة 68، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح علي ياسر في تسجيل الهدف الأول للزمالك من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من الأبيض للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.