4 أضعاف.. مفاجأة صادمة بشأن زيادة أسعار السيارات.. فيديو

كشف خالد سعد خبير قطاع السيارات، أسباب ارتفاع سعر السيارات المستعملة في مصر لمستويات قياسية.

وقال خالد سعد خبير قطاع السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة هو الارتفاع الجنوني للسيارات الجديدة"، معقبا: "الموطن الذي يبيع سيارته المستعملة يرفع سعرها لتقليل الفرق بيها وبين السيارة الجديدة".

وأضاف خالد سعد خبير قطاع السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"،: "المواطن يحاول من خلال رفع أسعار السيارة المستعملة تقليل من حجم المبلغ الذي سيدفعه كفارق بين السيارة القديمة والجديدة".

وأشار: "هناك نقص كبير في السيارات الجديدة خاصة وأن هناك مغالاة في أسعارها"، مضيفا: "هناك سيارات زادت 4 أضعاف ثمنها وذلك بسبب وقف الاستيراد وعدم فتح اعتمادات وتحويلات وأصبح المعروض قليل جدا لذلك العميل أو التاجر أو الموزع أو الوكيل يعرض السيارة بأعلى سعر".