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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق البرنامج القطري لمصر 2023 - 2027

ممثل صندوق الأمم
ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم البرنامج القطري الحادي عشر لمصر 2023- 2027 ليجدد ويؤكد التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأقيم حفل إطلاق البرنامج بحضور فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وعدد كبير من السفراء ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وممثلي الوزارات المختلفة.

وقالت فريدريكا ميير إن البرنامج القطري الجديد يتيح الفرصة لتسريع الجهود للوفاء بوعدنا للقضاء على الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة ووفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والممارسات الضارة ويجب أن نعطي الأولوية لتمكين النساء والفتيات من أجل الوفاء بهذه الالتزامات.


وأوضحت ميير أنه عندما تحصل الفتيات على حقوقهن وخياراتهن يمكنهن أن يصلن لكامل إمكاناتهن وأن يصبحن جيلا من النساء اللواتي يساهمن في صحة وازدهار عائلات ومجتمعات بأكملها في المستقبل.

من جانبها قالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر أثناء إطلاق البرنامج القطري الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر 2023 - 2027 ، إن البرنامج يدعو إلى خلق سلوكيات اجتماعية إيجابية تجاه الفتيات في سن المراهقة داخل أسرهن ومجتمعاتهن ويعزز الأنظمة لضمان جودة الخدمات المقدمة إليهن وسهولة الوصول إليها.

وتابعت :"دعونا نعمل جميعًا معًا ، حتى نتمكن بشكل مشترك من تقديم عالم يكون فيه كل حمل مرغوبًا فيه ، وكل ولادة آمنة ، ويمكن لكل شاب أن يكبر بأمان لتحقيق إمكاناته الكاملة."

وجمع حفل إطلاق البرنامج شركاء صندوق الأمم المتحدة للسكان من مختلف القطاعات التي شاركت في مناقشات تناولت التحديات التي تقف أمام تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والأسباب الجذرية وراء السلوكيات الاجتماعية التمييزية.

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