منتخب إسبانيا يهزم إيطاليا ويتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بفوزه على إيطاليا بهدفين مقابل هدف، في دور نصف النهائي.

افتتح ييرمي بينو التسجيل لـ إسبانيا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل تشيرو إيموبيلي النتيجة لـ إيطاليا في الدقيقة الحادية عشرة من ركلة جزاء.

وسجل دافيد فراتيسيس هدفًا لـ إيطاليا في الدقيقة 22 لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل خوسيلو هدف الانتصار لـ إسبانيا في الدقيقة 88 مانحاً بلاده الفوز وبطاقة العبور للنهائي.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد كرواتيا، يوم الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.