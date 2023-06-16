المفتي السابق: محمد مرسي اتصل بي "يترجاني" لأداء صلاة الجمعة معه

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولي الحكم أجاد في إدارة البلاد، علي عكس الجماعة الإرهابية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، :"عندما تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وأجاد في إدارة البلاد بالمقتضيات التي يكان يريدها الشعب المصري، ففي هذا الوقت زار الشخص الذي سألني في الكونجرس وبحث عني ليسألني كيف تنبدأ أنه بعد 6 شهور سينتهي حكم الاخوان، وهل ذلك عن معلومات أم عن استباط ولا أمنية، وعندما اجتمعت معه، قلت له أن السبب أخبرته قبل ذلك هو أن إعطاء القيادة لمن لا يعرف القياده لابد وأن يعمل حادث، وهذا ترتيب منطقي للأشياء، إنما الرئيس السيسي يعرف كيف يقود دولة بحجم مصر، قالي يعني مفيش يونيو تاني، والاجتماع ده كان في عام 2015".

وتابع: "في يوم من الأيام انا وبناتي نعيش في مكان واحد بمدينة السادس من أكتوبر وقمت ببناء مسجد علي بعد خطوات، وبأقوم بالخطبة في هذا المسجد، فوجدت في مرة، أن رئاسة الجمهورية في عهد محمد مرسي تتحدث معي، لكي ترجاني أن أقوم بأداء صلاة الجمعة مع مرسي في الجامع الأزهر، وكان قبل كده كنت لازم أعرف قبل الدعوة بـ10 أيام لأني أن شخص أعرف يعني ايه رئاسة جمهورية وبرتوكول".