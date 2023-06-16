ماكرون يعلن خطة لإنهاء أزمة نفاد مخزون الأدوية في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة لتدارك الوضع "الخطير" الذي تشهده فرنسا وذلك بعد الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا، حيث واجه الصيادلة في فرنسا صعوبة كبيرة في الحصول على إمدادات الأدوية خصوصا تلك المتعلقة بالعلاجات اليومية مثل المضادات الحيوية و"الباراسيتامول".

وقدم ماكرون من إقليم أرديش حيث قام بزيارة إلى معمل المراقبة الصيدلانية، خطة لنقل إنتاج الأدوية إلى فرنسا، للتعامل مع النقص الهيكلي في المنتجات المستوردة انطلاقا من المضادات الحيوية إلى "الباراسيتامول". وتم تحديد هذه الرحلة على أنها الأولى في سلسلة اجتماعات رئاسية مخصصة لتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية الفرنسية التي ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

ومن أرديش، أعلن عن نشر قائمة من 450 دواءً سيكون "تأمين سلاسل التوريد" لها أولوية، من خلال "إعادة التوطين" أو "زيادة تنويع الموردين". إذ يتم إنتاج 80٪ من المكونات النشطة في الأدوية التي يتم استهلاكها في فرنسا في كل من الصين والهند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا. وترتفع النسبة إلى حدود 95 في المائة بالنسبة للأدوية الحيوية.

وعلق قائلاً: "يجب أن ننتقل"، مُعلنًا أنه "من بين أول خمسين دواءً أساسيًا ثبت اعتمادنا على الواردات من خارج أوروبا، سيشهد نصفها - 25 دواءً - نقل إنتاجها أو زيادة إنتاجها بشكل كبير إلى ترابنا خلال الأسابيع القادمة".

لهذا، تعتمد الخطة الجديدة على إطلاق ثمانية مشاريع إعادة توطين واستثمارات عامة وخاصة بقيمة 160 مليون يورو كما أن الـ25 عقارًا التي سيتم نقلها في المرحلة الثانية ستتم بغلاف مالي أول بقيمة 50 مليون يورو تقدمه الدولة.