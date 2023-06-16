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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. ألباتشينو يعلن استقبال طفله في عمر 83 عاما ومونيا تبكي بعد رحيل حبيبها الأول

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ألباتشينو يعلن استقبال طفله في عمر 83 عاما ومونيا تبكي بعد رحيل حبيبها الأول.

 

 

موقف محرج لمغنية فريق Blackpink على المسرح

تعرضت جيني واحدة من أعضاء فريق Blackpink الغنائي إلى موقف محرج على المسرح، وانسحبت على الفور بسبب حالتها الصحية المتدهورة. 

 

نور الفلاح ولدت.. ألباتشينو يعلن استقبال طفله في عمر 83 عاما

أعلن أل باتشينو استقبال طفله الجديد من صديقته نور الفلاح، وهو في عمر 83 عاما، وهو الطفل الرابع له، وأطلقا عليه اسم رومان باتشينو.

 

تامر حسني يغني "هرمون السعادة" على المسرح لأول مرة في تونس| شاهد

بدأ منذ قليل حفل الفنان تامر حسني في ختام الدورة 23 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وسط حفاوة واستقبال كبير من الجمهور وتكريمه بهذه المناسبة في قرطاج. 

 

في عيد ميلاده .. أفلام ينتظر بيومي فؤاد عرضها قريبا

يعيش الفنان بيومي فؤاد كعادته حالة من النشاط الفني، على مستوى السينما والدراما، في الوقت الذي يحتفل فيه بعيد ميلاده الـ 57، بعدما أصبح جوكر لا يستغنى عنه النجوم.

 

علا غانم وداليا البحيري .. جلسة تصوير لأبطال الجزء الثاني من حريم كريم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" أول صور من الكواليس جمعت بين مصطفي قمر و بشري وعلا غانم وداليا البحيري و بسمة.

Blackpink الفنان تامر حسني المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ال باتشينو حفل الفنان تامر حسني

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