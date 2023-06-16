نشرة الفن.. ألباتشينو يعلن استقبال طفله في عمر 83 عاما ومونيا تبكي بعد رحيل حبيبها الأول

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها ألباتشينو يعلن استقبال طفله في عمر 83 عاما ومونيا تبكي بعد رحيل حبيبها الأول.

تعرضت جيني واحدة من أعضاء فريق Blackpink الغنائي إلى موقف محرج على المسرح، وانسحبت على الفور بسبب حالتها الصحية المتدهورة.

أعلن أل باتشينو استقبال طفله الجديد من صديقته نور الفلاح، وهو في عمر 83 عاما، وهو الطفل الرابع له، وأطلقا عليه اسم رومان باتشينو.

بدأ منذ قليل حفل الفنان تامر حسني في ختام الدورة 23 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وسط حفاوة واستقبال كبير من الجمهور وتكريمه بهذه المناسبة في قرطاج.

يعيش الفنان بيومي فؤاد كعادته حالة من النشاط الفني، على مستوى السينما والدراما، في الوقت الذي يحتفل فيه بعيد ميلاده الـ 57، بعدما أصبح جوكر لا يستغنى عنه النجوم.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" أول صور من الكواليس جمعت بين مصطفي قمر و بشري وعلا غانم وداليا البحيري و بسمة.